إعصار الهند يلغي 147 رحلة قطار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - نيودلهي

أجلت السلطات الهندية أكثر من مليون شخص من المناطق الساحلية لولاية أوديشا بشرق البلاد، مع وصول إعصار قوي إلى اليابسة أمس.

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وقال مفوض الإغاثة الخاص في أوديشا بيشنوبادا سيثي، إن الإعصار «فاني» بدأ يصل إلى اليابسة بالقرب من منطقة بوري السياحية الشهيرة، وسيستغرق المرور فوق المنطقة ما بين ثلاث إلى أربع ساعات.

وألغي نحو 147 رحلة قطار كان من المقرر أن تسير على طول سواحل ولاية أندرا براديش والبنغال الغربية وأوديشا، كما تم تعليق رحلات جوية من بوبانسوار، عاصمة أوديشا، لمدة 24 ساعة.

ولقي 10 آلاف شخص حتفهم عام 1999 عندما ضرب أقوى إعصار في الهند ولاية «أوريسا»، مصحوبا برياح تصل سرعتها القصوى إلى 260 كلم في الساعة.