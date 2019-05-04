هل لوحة «منى فانا» للفنان دافينشي؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة أجريت دراسة جديدة للوحة منى فانا في مركز أبحاث وترميم المتاحف في فرنسا (C2RMF) المشهور عالميا تحت متحف اللوفر حسب ما ذكره موقع Smithsonianmag. وبمناسبة احتفال الذكرى السنوية الـ500 لوفاة الفنان قرر الباحثون إلقاء نظرة فاحصة على «منى فانا» لمعرفة ما إذا كان من الممكن أن ينسبوا هذا العمل ليوناردو دافينشي. ويشك الخبراء بأن العمل كان من يد ليوناردو بسبب بعض العلامات، حيث كشف الفحص المجهري أن الفنان الأساسي أعسر وبالتالي من الممكن أن يكون ليوناردو دافينشي.



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