السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الأمم المتحدة افتتح الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات ميغيل أنخيل موراتينوس المنتدى العالمي الخامس للحوار بين الثقافات في باكو بأذربيجان. وتحدث موراتينوس في كلمته الافتتاحية عن الهجمات الإرهابية المروعة على كنائس وفنادق في سريلانكا، والتي أدت إلى مقتل وإصابة كثيرين، مشيرا إلى «سلسلة جرائم الكراهية والهجمات الإرهابية» التي تستهدف أماكن العبادة، مؤكدا أن هذا الأمر هو «تذكير صارخ بأنه لا يوجد دين أو بلد أو عرق بمنأى عن هذا العنف الذي لا يوصف».



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كانت هذه تفاصيل خبر منتدى ثقافي يبحث الهجمات الإرهابية على أماكن العبادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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