صحيفة برتغالية: النصر الزعيم يقترب من كاريلو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج _ الرياض

أكدت صحيفة(A BOLA) البرتغالية في عددها الصادر أمس أن النصر جدد عبر مدربه البرتغالي روي فيتوريا، رغبته في ضم اللاعب البيروفي المعار من بنفيكا البرتغالي إلى الهلال، أندريه كاريلو، عقب نهاية إعارته الحالية بعد شهرين.

وقالت الصحيفة التي وصفت النصر بالزعيم «النصر زعيم البطولة السعودية مع تبقي مباراتين فقط على نهاية الدوري، والذي يدربه المدرب البرتغالي روي فيتوريا منذ يناير الماضي، عازم على التعاقد مع كاريلو».

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وأضافت «كاريلو بات متاحا أمام النصر برغبة بنفيكا بعد أن رفض رئيس النادي لويس فيليبي فييرا قبل أيام قليلة عرضا من الهلال لم يرق لطموحات النادي البرتغالي».

وتابعت «مفاوضات الهلال مع بنفيكا بشأن استمرار كاريلو دخلت في مأزق تفاوضي نتيجة استقالة الأمير محمد بن فيصل الأخيرة من رئاسة النادي بعد هزيمتين متتاليتين أمام التعاون الذي يدربه البرتغالي بيدرو إيمانويل، مما أفشل ظهور الفريق في نهائي الكأس وبات مهددا بعدم تحقيق بطولة الدوري، الأمر الذي قاد لتكثيف الاتصالات بين مسؤولي النصر وبنفيكا في اليومين الماضيين، وسيجري الكشف عن ذلك في الأيام المقبلة، بعد أن يضيف نادي النصر مزايا جديدة في العرض».

من ناحية ثانية بدأت جهود شرفية في الهلال، بترتيب الأوراق الإدارية بعد استقالة رئيس مجلس الإدارة محمد بن فيصل، حيث قادت اتصالات تنسيقية لترشيح الرئيس الجديد، فيما تنحصر الترشيحات بين ثلاثة أشخاص، بينهم الأمير نواف بن سعد، والأمير سعود بن تركي اللذان سبق لهما ترؤس النادي، والأمير خالد بن الوليد.