نظام جديد لمكافآت المانشافت

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برلين

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم أمس أن المنتخب يمكنه الحصول على مكافآت مالية تصل إلى 3 ملايين يورو (3,4 ملايين دولار) خلال مشواره بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات أمم أوروبا (يورو 2020).

وأوضح الاتحاد أن المكافآت ستصل إلى هذا المبلغ في حالة نجاح (المانشافت) في التأهل متصدرا مجموعته التي تضم هولندا وبيلاروسيا وإستونيا وأيرلندا الشمالية.

أما في حالة حلوله بالمركزالثاني، والذي يؤهل أيضا إلى النهائيات، فسيحصل على مليوني يورو. وأشار الاتحاد إلى أن المنتخب سيقرر آلية توزيع المكافآت بين اللاعبين، طبقا لاتفاقية بين القائد مانويل نوير، والأمين العام للاتحاد، فريدريش كورتيوس. وفي النسخ السابقة، كان كل لاعب يحصل على 20 ألف يورو مكافأة للمباراة بالتصفيات، لكن نظام المكافآت تغير بعد الخروج الصادم من دور المجموعات بكأس العالم 2018 إلى جانب الهبوط بالنسخة الأولى من بطولة دوري أمم أوروبا.