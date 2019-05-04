مقتل جنديين عراقيين في هجوم لداعش

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ تكريت

أعلن مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين العراقية أمس مقتل جنديين وإصابة ثالث في هجوم شنته عناصر داعش على أحد المقرات العسكرية قرب قضاء سامراء (120 كلم شمال بغداد).

وقال المصدر «إن عددا من عناصر داعش تسللوا من منطقة مطيبيجه شرق سامراء نحو مقر لواء مغاوير الجيش غرب مطيبيجه وتمكنوا من قتل جنديين وإصابة ثالث بعد نشوب اشتباكات بين الطرفين».

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وأضاف أن «المتسللين تمكنوا من الفرار بعد الهجوم عائدين إلى منطقة مطيبيجه التي ما زالت تحت سيطرة عناصر داعش».

وفي سياق آخر، أدى انفجار عبوة ناسفة فجر أمس على جانب طريق فرعي في قرية كنعوص غرب قضاء الشرقاط (280 كلم شمال بغداد) إلى مقتل شرطي وإصابة اثنين آخرين بجروح ونقلت جثة الضحية والمصابين إلى المستشفى، بحسب المصدر نفسه.

وتشهد معظم مناطق محافظة صلاح الدين أعمال عنف وانفجارات ضد القوات الأمنية والمدنيين، تنفذها عناصر تنظيم داعش الذين يتسللون من مناطق مختلفة من البلاد، خاصة القريبة من الحدود السورية، على الرغم من إعلان الحكومة العراقية القضاء على تنظيم داعش عسكريا قبل أكثر من عام.