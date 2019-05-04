الأمم المتحدة: جفاف الصومال يقود لأزمة إنسانية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الأمم المتحدة

حذرت الأمم المتحدة أمس من أن ظروف الجفاف القاسية التي يعاني منها معظم أجزاء الصومال قد تؤدي إلى أزمة إنسانية كبرى، ما لم تتخذ إجراءات عاجلة لاحتواء الوضع.

وقال نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال كونواي «إن أهم التحديات الرئيسة الآن هو نقص التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية لعام 2019، وهي التي تمول حاليا بنسبة 19%، مما يثير القلق الشديد في ظل المدى الحالي للأزمة الإنسانية التي تتطور، حسب المسؤول الأممي الذي يتولى أيضا دور منسق الشؤون الإنسانية المقيم في الصومال».