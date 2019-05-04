روسيا تواصل ضرباتها الجوية على ريفي إدلب وحماة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - إدلب

واصلت الطائرات الحربية الروسية ضرباتها الجوية على ريفي إدلب وحماة في سوريا، حسبما أوضحه المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس.

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ووثق المرصد الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، مقتل 4 أشخاص في قليدين، إضافة لسقوط جرحى.

وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء أوضاع المدنيين في الوقت الذي استمر فيه العنف في شمال غرب ووسط سوريا لليوم الثالث على التوالي.

وقال المتحدث الإقليمي باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة بعمان ديفيد سوانسون «نشعر بقلق عميق إزاء تصاعد العنف في الآونة الأخيرة في شمال غرب سوريا، بما في ذلك في المناطق التي يعتقد أنها في المنطقة المنزوعة السلاح أو بالقرب منها، مما أدى إلى مزيد من النزوح وتدمير ثلاثة مرافق صحية على الأقل في الأيام الأخيرة».