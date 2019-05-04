القوات الإسرائيلية تداهم منازل في جنين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - جنين اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس مواطنا فلسطينيا من قرية رمانة غرب جنين، وداهمت عددا من منازل المواطنين الفلسطينيين. وأفادت مصادر محلية في جنين بأن قوات الاحتلال اعتقلت فريد حمدان القلق بعد اقتحامها قرية رمانة ومداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته، فيما داهمت عددا من منازل المواطنين الفلسطينيين.



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