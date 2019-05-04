كلية الأمير محمد بن سلمان تخرج أول دفعة ماجستير إدارة أعمال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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احتفلت كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، أمس، بتخريج الدفعة الأولى من خريجي برنامج ماجستير إدارة الأعمال لـ93 طالبا وطالبة يمثلون الدفعة الأولى من خريجي البرنامج، حيث ضمت القائمة 68 طالبا و25 طالبة.

وعبر نائب رئيس مجلس أمناء الكلية فهد الرشيد، عن سعادته بتخريج الدفعة الأولى للكلية، مبينا أن من أهم المزايا التي يحصل عليها الخريجون الدعم الكامل من قبل الكلية بعد التخرج، كما تتكفل بتمويل مشاريعهم الريادية ذي القيمة المضافة، وذلك كجزء من مسؤوليتها تجاه طلابها وحرصها على أن يستكملوا نجاحهم العلمي بالنجاح في حياتهم العملية.

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وأوضحت العميدة المكلفة للكلية الدكتورة أسماء صديقي أن الأكاديمية تعد أول مؤسسة تعليمية تقدم شهادة جامعية ودراسات عليا في مجال ريادة الأعمال في المملكة، والتي دفعت بأول دفعة من رواد الأعمال للسوق السعودية، بعد تأهيلهم وتدريبهم بكافة المتطلبات وفق معايير عالمية، منوهة إلى أن الخريجين يمتلكون المعرفة والمهارات اللازمة ليكونوا رواد أعمال المستقبل.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية أحمد لنجاوي أن المؤسسة التعليمية الرائدة التي تحتضنها المدينة الاقتصادية، سيكون لها دور فعال في دعم قطاعات الأعمال وكل ما من شأنه تطوير الشباب السعودي للمساهمة في مشاريعهم الريادية في القطاعين العام والخاص.

ملامح عن الكلية:

أول مؤسسة تعليمية متخصصة في مجال ريادة الأعمال بالمملكة

شراكة استراتيجية بين مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ومسك الخيرية، وبابسون العالمية وشركة لوكهيد مارتن