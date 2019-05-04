تهيئة 72 مركزا لتطوير تعليم العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أطلقت وزارة التعليم ممثلة بوكالة التعليم الموازي وبالتعاون مع شركة تطوير للخدمات التعليمية أخيرا المرحلة الثانية من الخطة التشغيلية لمراكز تطوير تعليم العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات STEM، والبالغ عددها 72 مركزا، بعد أن استوفت 36 إدارة تعليمية في المناطق والمحافظات تحديد أسماء تلك المقار، والتي ستجري فيها عمليات التدريب للعام الدراسي المقبل.

وتأتي هذه الخطوة في إطار اهتمام الوزارة بنواتج التعلم ورفع مستوى مخرجات التعليم، لتكون منافسة على المستوى العالمي وتحقيق نتائج مشرفة في الاختبارات الدولية.

وستجهز الوكالة والشركة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة مراكز STEM للبنين والبنات بالحقائب والأدوات اللازمة والمعينة على أداء أدوارها لاستقبال الطلاب والطالبات مع بدء العام الدراسي المقبل، وتشمل التجهيزات تدريب المعلمين والمعلمات في تلك المراكز، وذلك استكمالا لما تم إنجازه في المرحلة الأولى من تنفيذ 32 مركزا من مراكز STEM المدرسية في تسع مناطق تعليمية.

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إلى ذلك رعى وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أمس الأول بمقر الوزارة حفل تكريم المتقاعدين والمتقاعدات من منسوبي الوزارة، بحضور نائبه الدكتور عبدالرحمن العاصمي، وعدد من قيادات الوزارة.

وأشار عبدالرحمن القريشي في كلمة المتقاعدين وما حملته مرحلة العمل السابقة من تعاون بين الجميع توجت بالعطاء والإخلاص والتفاني إلى أن الجميع كان يعمل بروح فريق العمل الواحد، مما كان له أطيب الأثر في تحقيق الأهداف المختلفة لأبناء وبنات الوطن الذين يتلقون العلوم والمعارف في المؤسسات التربوية والتعليمية.

بعد ذلك عرض مشهد «مسيرة عطاء» عن حياة المتقاعدين والمتقاعدات، وتسلم المكرمون جوائزهم التقديرية من الوزير.

وقال الوزير «إنه يوم من أيام الوفاء نعبر فيه عن خالص امتناننا وتقديرنا لتلك الجهود التي بذلها إخوان وأخوات لنا على مدى سنوات طويلة، سواء كانت في الوزارة أو في ميدان الشرف والمسؤولية بين الطلاب والطالبات في مدارس التعليم العام».

وأضاف «أن ما وضعتموه من لبنات راسخة أثناء عملكم لن يتوقف هنا، بل ستبدأ مرحلة جديدة تسهمون من خلالها في دعم الوزارة والمشاركة في تعزيز توجهاتها وتضيفون إلى المنجزات والمكتسبات التي تركتموها لجيل يواصل العمل من أجل مستقبل واعد».