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أدَّت الرياح الشديدة التي ضربت شقراء مساء أمس، إلى سقوط ٣ أعمدة في طريق الحمادة، التي تغذّي عددًا من المراكز والقرى التابعة للمحافظة.
ونجحت الشركة السعودية للكهرباء في منع انقطاع الكهرباء عن المشتركين عن طريق تفعيل التغذية العكسية؛ إذ قامت بقطع الكهرباء عن الأعمدة التي تضررت وتغذية المنطقة من المسارات العكسية القادمة من المنطقة الأخرى.
وفي نفس الوقت باشرت فرق الصيانة إزالة الأعمدة المتضررة وعمل أعمدة بديلة، وانتهت من العمل في وقت قياسي، بإشراف مدير مكتب الشركة بمحافظة شقراء المهندس فهد الشيباني، وبمتابعة مباشرة من محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، الذي وقف على الحادثة فور وقوعها وتابع جهود الشركة في معالجة الأعمدة المتضررة.
وأشاد المواطنون بتعامل الشركة مع الواقعة، والتي بفضلها - بعد توفيق الله - تم منع انقطاع التيار الكهربائي عن أي مشترك.
شقراء .. عاصفة تسقط أعمدة الكهرباء والشركة تمنع انقطاع التيار
أدَّت الرياح الشديدة التي ضربت شقراء مساء أمس، إلى سقوط ٣ أعمدة في طريق الحمادة، التي تغذّي عددًا من المراكز والقرى التابعة للمحافظة.
ونجحت الشركة السعودية للكهرباء في منع انقطاع الكهرباء عن المشتركين عن طريق تفعيل التغذية العكسية؛ إذ قامت بقطع الكهرباء عن الأعمدة التي تضررت وتغذية المنطقة من المسارات العكسية القادمة من المنطقة الأخرى.
وفي نفس الوقت باشرت فرق الصيانة إزالة الأعمدة المتضررة وعمل أعمدة بديلة، وانتهت من العمل في وقت قياسي، بإشراف مدير مكتب الشركة بمحافظة شقراء المهندس فهد الشيباني، وبمتابعة مباشرة من محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، الذي وقف على الحادثة فور وقوعها وتابع جهود الشركة في معالجة الأعمدة المتضررة.
وأشاد المواطنون بتعامل الشركة مع الواقعة، والتي بفضلها - بعد توفيق الله - تم منع انقطاع التيار الكهربائي عن أي مشترك.
04 مايو 2019 - 29 شعبان 1440
11:13 AM
فعلت "التغذية العكسية".. واستبدلت الأعمدة بأخرى في وقت قياسي
أدَّت الرياح الشديدة التي ضربت شقراء مساء أمس، إلى سقوط ٣ أعمدة في طريق الحمادة، التي تغذّي عددًا من المراكز والقرى التابعة للمحافظة.
ونجحت الشركة السعودية للكهرباء في منع انقطاع الكهرباء عن المشتركين عن طريق تفعيل التغذية العكسية؛ إذ قامت بقطع الكهرباء عن الأعمدة التي تضررت وتغذية المنطقة من المسارات العكسية القادمة من المنطقة الأخرى.
وفي نفس الوقت باشرت فرق الصيانة إزالة الأعمدة المتضررة وعمل أعمدة بديلة، وانتهت من العمل في وقت قياسي، بإشراف مدير مكتب الشركة بمحافظة شقراء المهندس فهد الشيباني، وبمتابعة مباشرة من محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، الذي وقف على الحادثة فور وقوعها وتابع جهود الشركة في معالجة الأعمدة المتضررة.
وأشاد المواطنون بتعامل الشركة مع الواقعة، والتي بفضلها - بعد توفيق الله - تم منع انقطاع التيار الكهربائي عن أي مشترك.
، شقراء .. عاصفة تسقط أعمدة الكهرباء والشركة تمنع انقطاع التيار ،
المصدر : الخليج 365
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