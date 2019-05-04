، 50 قذيفة صاروخية من غزة لإسرائيل وجيش الاحتلال يرد ،

محمد بن مسعود - الدمام - أدرعي: "القبة الحديدية نجحت في اعتراض العشرات منها"

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه استهدف موقعيْن شمالي قطاع غزة، رداً على قذائف صاروخية أُطلقت من القطاع.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي؛ "أغارت طائرة -قبل قليل- على منصتيْن صاروخيتيْن في شمال قطاع غزة".

كما أكّد "رُصد نحو 50 قذيفة صاروخية أُطلقت من قطاع غزة"، مشيراً إلى أن "القبة الحديدية نجحت في اعتراض العشرات منها".

وكان جيش الاحتلال قد أعلن، اليوم السبت، أنه رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

كما دوت صافرات الإنذار في كافة البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة بشكل متتالٍ.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن البلدات على حدود غزة تتعرّض لرشقات صاروخية من القطاع.

وأفاد بأنه تمّ إطلاق 50 صاروخاً من قطاع غزة، وأنه تمكّن من اعتراض العشرات.