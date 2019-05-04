، المسند يتوقع بداية ماطرة لشهر رمضان تتواصل لنهاية الأسبوع ،

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توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند؛ أن تستمر الحالة المطرية اليوم السبت، موضحا أنه قد "تهطل أمطار متفرقة على أجزاءٍ من مناطق: #الشرقية و#الرياض وشرق منطقة #مكة و#عسير".
وأضاف في تغريدة له على حسابه في "تويتر": "الحالة المطرية الحالية يُتوقع أن تستمر حتى نهاية الأسبوع".
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - نشاطاً في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على مناطق: الجوف والحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين لا تزال فرصة تكوُّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق: الرياض، الشرقية، القصيم، وكذلك على مرتفعات عسير، الباحة، مكة المكرّمة، والمدينة المنوّرة، والأجزاء الشرقية من تلك المناطق.
المسند يتوقع بداية ماطرة لشهر رمضان تتواصل لنهاية الأسبوعصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-04
توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند؛ أن تستمر الحالة المطرية اليوم السبت، موضحا أنه قد "تهطل أمطار متفرقة على أجزاءٍ من مناطق: #الشرقية و#الرياض وشرق منطقة #مكة و#عسير".
وأضاف في تغريدة له على حسابه في "تويتر": "الحالة المطرية الحالية يُتوقع أن تستمر حتى نهاية الأسبوع".
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - نشاطاً في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على مناطق: الجوف والحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين لا تزال فرصة تكوُّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق: الرياض، الشرقية، القصيم، وكذلك على مرتفعات عسير، الباحة، مكة المكرّمة، والمدينة المنوّرة، والأجزاء الشرقية من تلك المناطق.
04 مايو 2019 - 29 شعبان 1440
11:04 AM
04 مايو 2019 - 29 شعبان 1440
11:12 AM
قال: أمطار متفرقة اليوم على الشرقية والرياض ومكة وعسير
توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند؛ أن تستمر الحالة المطرية اليوم السبت، موضحا أنه قد "تهطل أمطار متفرقة على أجزاءٍ من مناطق: #الشرقية و#الرياض وشرق منطقة #مكة و#عسير".
وأضاف في تغريدة له على حسابه في "تويتر": "الحالة المطرية الحالية يُتوقع أن تستمر حتى نهاية الأسبوع".
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - نشاطاً في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على مناطق: الجوف والحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين لا تزال فرصة تكوُّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق: الرياض، الشرقية، القصيم، وكذلك على مرتفعات عسير، الباحة، مكة المكرّمة، والمدينة المنوّرة، والأجزاء الشرقية من تلك المناطق.
، المسند يتوقع بداية ماطرة لشهر رمضان تتواصل لنهاية الأسبوع ،
المصدر : الخليج 365
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