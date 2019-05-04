محمد بن مسعود - الدمام - كرّمت أكاديمية الشرق الأوسط لجراحة الأنف والأذن والحنجرة والرأس والعنق، الدكتور محمد الشيخ استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحات الأذن الدقيقة وزراعة القوقعة بمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل؛ بجائزة التميز كأفضل جراح في الشرق الأوسط في خدمة الإعاقة السمعية (فئة الصم)، ويعتبر الدكتور الشيخ أول سعودي يحصل على هذه الجائزة. تكريم "الشيخ" كأفضل جرّاح بالشرق الأوسط في الإعاقة السمعية صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-04 كرّمت أكاديمية الشرق الأوسط لجراحة الأنف والأذن والحنجرة والرأس والعنق، الدكتور محمد الشيخ استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحات الأذن الدقيقة وزراعة القوقعة بمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل؛ بجائزة التميز كأفضل جراح في الشرق الأوسط في خدمة الإعاقة السمعية (فئة الصم)، ويعتبر الدكتور الشيخ أول سعودي يحصل على هذه الجائزة. Advertisements 04 مايو 2019 - 29 شعبان 1440 10:58 AM كرّمت أكاديمية الشرق الأوسط لجراحة الأنف والأذن والحنجرة والرأس والعنق، الدكتور محمد الشيخ استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحات الأذن الدقيقة وزراعة القوقعة بمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل؛ بجائزة التميز كأفضل جراح في الشرق الأوسط في خدمة الإعاقة السمعية (فئة الصم)، ويعتبر الدكتور الشيخ أول سعودي يحصل على هذه الجائزة. ، تكريم "الشيخ" كأفضل جرّاح بالشرق الأوسط في الإعاقة السمعية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تكريم "الشيخ" كأفضل جرّاح بالشرق الأوسط في الإعاقة السمعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.