، بعد دعمه الخراب العربي .. أردوغان: لا ربيع تركي لسنا الشرق الأوسط ،

محمد بن مسعود - الدمام - هدّد أوروبا مجدّداً بورقة اللاجئين .. وقال: الحالمون واهمون لن يبتلعنا أحد

بعد أن دعم كل اضطرابات ما يسمّى الربيع العربي بالمال والسلاح واحتضن المعارضين والمنشقين والمجموعات الإرهابية العربية وفتح الباب لكل الحالمين بتدمير المنطقة، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ إن الحالمين بحدوث ربيع تركي واهمون، مضيفاً بنبرة متعالية: تركيا ليست الشرق الأوسط وهي "أكبر من أن يقدر أحدٌ على ابتلاعها".

وقال أردوغان؛ في كلمة ألقاها، أمس الجمعة، خلال حفل توزيع الجوائز ضمن فعالية "أسبوع الابتكار التركي في إسطنبول": "لا يزال البعض يحنون إلى حدوث ربيع تركي، في حين تحوّل كل مكان جلبوا إليه الربيع إلى شتاء حالك. إنهم واهمون" .

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، تطرق أردوغان؛ إلى ما سمّاه تهديدات تتعرّض لها تركيا، موضحاً: "نقول للذين لا يحترمون الاحتياجات الدفاعية لبلادنا والذين يظنون أنهم سيحشروننا في الزاوية عبر تهديدات بفرض عقوبات، إن تركيا ليست الشرق الأوسط ولا البلقان ولا أمريكا الجنوبية".

وأردف قائلاً: "تركيا عبر تمتعها بتقاليد دولة تمتد لآلاف السنين وماضيها الحضاري المجيد، وخبرتها الممتدة في الحكم بمنطقتها أكبر من أن يقدر أحدٌ على ابتلاعها".

ولفت الرئيس التركي، إلى أن الدول الأوروبية التي تنعم بالطمأنينة مدينة لتركيا التي تستضيف 4 ملايين لاجئ على أراضيها.

وتابع أردوغان: "بدأت المدن الأوروبية في الاحتراق.. وعلى الراغبين بتحريك خطوط الصدع الاجتماعي بتركيا النظر أولاً إلى الأرضية الهشة التي يجلسون عليها".

وشدّد محذراً: "كل حملة اقتصادية وسياسية تستهدف استقلال بلدنا محكوم عليها بالفشل".

يُشار إلى أن تركيا تواصل دعمها التنظيمات المتطرف وترسل الأسلحة والمعدات إلى سوريا وليبيا وتتدخل بشكل عسكري في العراق ولديها وجود عسكري مريب في قطر والصومال وجزيرة سواكن السودانية؛ المطلة على البحر الأحمر.