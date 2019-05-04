، وظائف شاغرة في جامعة الأمير سطام بالخرج والتقديم إلكتروني ،

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تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، غداً، في استقبال طلبات المتقدمين لشغل عددٍ من الوظائف الإدارية الشاغرة للمراتب العليا بالمرتبتين الحادية عشرة والثانية عشرة في مقر الجامعة بمدينة السيح، عن طريق النقل أو النقل بالترقية لمَن تتوافر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية.
ودعت الجامعة الراغبين ممّن تتوافر لديهم متطلبات الوظائف، إلى التقدم عن طريق الموقع الإلكتروني للتوظيف لعمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعة عبر الرابط: (http://jobs.psau.edu.sa) وتسجيل بياناتهم وإرفاق المستندات والوثائق المطلوبة وبيان الخدمات والخبرات العملية.
وظائف شاغرة في جامعة الأمير سطام بالخرج والتقديم إلكترونيوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-04
تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، غداً، في استقبال طلبات المتقدمين لشغل عددٍ من الوظائف الإدارية الشاغرة للمراتب العليا بالمرتبتين الحادية عشرة والثانية عشرة في مقر الجامعة بمدينة السيح، عن طريق النقل أو النقل بالترقية لمَن تتوافر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية.
ودعت الجامعة الراغبين ممّن تتوافر لديهم متطلبات الوظائف، إلى التقدم عن طريق الموقع الإلكتروني للتوظيف لعمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعة عبر الرابط: (http://jobs.psau.edu.sa) وتسجيل بياناتهم وإرفاق المستندات والوثائق المطلوبة وبيان الخدمات والخبرات العملية.
04 مايو 2019 - 29 شعبان 1440
10:49 AM
عن طريق النقل أو "النقل بالترقية" لمَن تتوافر لديهم المؤهلات العلمية
تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، غداً، في استقبال طلبات المتقدمين لشغل عددٍ من الوظائف الإدارية الشاغرة للمراتب العليا بالمرتبتين الحادية عشرة والثانية عشرة في مقر الجامعة بمدينة السيح، عن طريق النقل أو النقل بالترقية لمَن تتوافر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية.
ودعت الجامعة الراغبين ممّن تتوافر لديهم متطلبات الوظائف، إلى التقدم عن طريق الموقع الإلكتروني للتوظيف لعمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعة عبر الرابط: (http://jobs.psau.edu.sa) وتسجيل بياناتهم وإرفاق المستندات والوثائق المطلوبة وبيان الخدمات والخبرات العملية.
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المصدر : الخليج 365
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