بالصور.. أغلى السيارات الرياضية في العالم

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تتنافس شركات السيارات الرياضية الفائقة في صناعة سيارات رياضية ذات أداء عالي لا يقل عن 500 حصان وقد تصل قوة المحرك إلى ضعفي ذلك.

ومن أبرز مصنعي السيارات الرياضية الفائقة بوغاتي وفيراري ولامبورغيني ومكلارين.

وفيما يلي مجموعة من أغلى السيارات الرياضية

بوغاتي تشيرون: وتبلغ قوة محركها 1500 حصان..، وهو محرك تيربو بسعة 8 ليترات من الوقود، ويصل سعرها إلى 9.7 مليون ريال.

كوينيغسيغ أغيرا ون: مزودة بمحرك تيربو مزدوج V8 بسعة 5 لترات، بقوة 1346 حصاناً، ويصل سعرها لـ 10.5 مليون ريال.

بوغاتي فيرون غراند سبورت: وتحمل محرك تيربو سعة 8 ليترات كذلك بقوة 1200 حصان، ويبلغ سعرها 9.3 مليون ريال.

زينفو إس تي 1: تأتي بمحرك تيربو V8 بسعة 6.8 لتر، بقوة 1104 أحصنة، وسعرها يبلغ 6.7 مليون ريال.

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ماكلارين بي 1 جي تي آر: مزودة بمحرك هجين مزدوج V8، سعة 3.8 لترات، بقوة 986 حصاناً، وسعرها يبلغ 11.4 مليون ريال.

لامبورغيني سينتيناريو: بمحرك V12 بسعة 6.5 لترات، بقوة 770 حصاناً، وسعرها يبلغ 7.1 مليون ريال.

لامبورغيني فينينو: بمحرك V12 سعة 6.5 لتر، بقوة 740 حصاناً، وسعرها يبلغ 16.8 مليون ريال.

بورش 918 سبيدستر: مزودة بمحرك 4.8 لتر، من نوع V8، بقوة 608 أحصنة، وسعرها 3.1 مليون دولار.

فيراري لا فيراري: بمحرك هجين V12 بسعة 6.3 لتر، بقوة 949 حصانا، وسعرها 8.2 مليون ريال.



