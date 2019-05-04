رجل الأصابع .. هندي يحطم الأرقام القياسية بـ 28 أصبع

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دخل الهندي “ديفيندرا سوثار” ذو 43 عاما من مدينة “هيماتناغار” غرب الهند موسوعة غينيس للأرقام القياسية، حاملا الرقم القياسي لأكبر عدد من الأصابع بـ 28 أصبع.
فحسبما ذكرت “الدايلي ميل” فإن سوثار يمتلك أصبعين إضافيين في اليد الواحدة والقدم الواحدة، مما يسبب له متاعب أحيانا أثناء عمله بمهنة النجارة.
يشعر أحيانا بالإحباط
واعترف الهندي أنه يشعر أحيانا بالإحباط أثناء عمله، بسبب حرصه الدائم على عدم تعرض أي من أصابعه للقطع، خاصة أثناء عمله بالمنشار والمطرقة..، كما أن الأمر يكلفه دائما عناء البحث عن أحذية مناسبة.
وتجدر الإشارة إلى أن واحدا من كل 700 إلى 1000 مولود معرض لخطر زيادة عدد الأصابع وفقا لما تشير إليه الإحصائيات.
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