الجهات الأمنية تباشر الحادث..
كشفت مصادر لـ«عاجل» حقيقة مقطع الفيديو المتداول، والذي يظهر فيه شابان يعتديان على آخر على طريق الساحل بمنطقة مكة المكرمة.
وأوضحت المصادر أنَّ الجهات الأمنية بمكة المكرمة تُحقق في قضية الاعتداء على شاب بطلقة نارية في قدمه، قبل تسديد طعنات له وضربه بعصا غليظة بعد سقوطه على الأرض بطريق الساحل في منطقة الخضراء، ثم فرّ الجانيان هاربين من مكان الحادث.
وباشرت الجهات الأمنية والهلال الأحمر الواقعة على الفور، حيث تمَّ نقل المعتدى عليه إلى المستشفى، وتبين أنه مصاب بطلق ناري في قدمه وعليه آثار عدة طعنات في بالكتف.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر «عاجل» تكشف غموض فيديو الاعتداء على شاب بالضرب والطعن بـ«ساحل مكة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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