غرق طفلتين في مستنقع مياه بالمدينة المنورة

لقيت طفلتان مصرعهما غرقًا في مستنقع مياه بطريق المطار بمنطقة المدينة المنورة، مساء أمس الجمعة.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العقيد خالد مبارك الجهني، أنَّ مدني المدينة المنورة تبلغ عند الساعة ١٥:٥٢ من عصر أمس الجمعة عن سقوط طفلتين سعوديتين، إحداهما ٩ سنوات والأخرى ٧ سنوات في مستنقع مياه على طريق المطار .

وأضاف الجهني أنَّه تمَّ توجيه فرق الدفاع المدني للموقع وعند الوصول اتضح أنَّ الحالة لسقوط طفلتين بمستنقع مياه، وقد تمَّ إخراج حالة من قبل المتواجدين في الموقع وحالة أخرى عن طريق فرق الدفاع المدني.

وأكّد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة أنَّه تمَّ نقل الطفلتين عن طريق الهلال الأحمر إلى المستشفى، لكنهما توفيتا لاحقًا، وتم تسليم الموقع لجهة الاختصاص .