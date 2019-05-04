مصادر «عاجل» تكشف تفاصيل جديدة في انهيار جدار المنزل بالباحة

كشفت مصادر «عاجل» أن والدة الأطفال الذين انهار عليهم جدار المنزل بحي خدعه بالعقيق في منطقة الباحة، مساء أمس الجمعة، دخلت في حالة إغماء إثر مشاهدتها حادث سقوط الجدار على أبنائها.

وقبل قليل أدَّى انهيار جدار المنزل إلى وفاة طفل وإصابة شقيقيه بجروح خطيرة، وجرى نقل الأطفال إلى المستشفى عن طريق والدهم.

وأضافت المصادر أنه تبيّن أن المتوفى في الحادث طفلة يبلغ عمرها عامين.

وأوضحت المصادر أنَّ والدة الاطفال خرجت من المستشفى بعد تلقيها العلاج، وأن الهلال الأحمر والدفاع المدني باشرا الحادث على الفور.