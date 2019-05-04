انهيار جدار يقتل طفلًا ويصيب شقيقيه بالباحة

والدهم نقلهم إلى المستشفى

أدى انهيار جدار منزل قبل قليل، إلى وفاة طفل وإصابة شقيقيه بإصابات خطيرة، بحي خدعه بالعقيق بمنطقة الباحة. وأكدت مصادر «عاجل»، أنه جرى نقل الأطفال إلى المستشفى عن طريق والدهم. وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل..

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