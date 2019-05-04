حملة لمعالجة التشوه البصري بالمجاردة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - محايل نفذت بلدية محافظة المجاردة حملة لإزالة المركبات المتهالكة والمنتشرة داخل المحافظة والمراكز التابعة لها، وصيانة واستبدال أعمدة الإنارة التالفة، وذلك لإزالة مسببات التلوث البصري بالمحافظة. وأوضح رئيس البلدية عايض المحجاني أن الحملة تأتي ضمن جهود البلدية في مبادرة معالجة التلوث البصري التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية أخيرا، لافتا إلى أن الحملة هدفت إلى القضاء على مسببات التلوث وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة، ومعالجة التلوث البصري.



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