رفع 1728 طن نفايات صلبة في محايل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ محايل

رفعت بلدية محافظة محايل ممثلة بإدارة الخدمات البلدية نحو 1728 طنا من النفايات الصلبة المنتشرة بعدد من الأحياء، وذلك ضمن حملة معالجة التشوه البصري التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأوضح رئيس بلدية محايل، سعيد آل مصمع أن الحملة هدفت إلى القضاء على مسببات التلوث وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة، ومعالجة التلوث البصري.

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إلى ذلك تواصل بلدية محايل جهودها المستمرة في تكثيف أعمال النظافة، والرقابة الصحية، والجولات الميدانية الشاملة للمحافظة والمراكز والقرى التابعة لها، في إطار استعدادات البلدية لرمضان.

وقال آل مصمع إن الجولات الرقابية الميدانية شملت المطاعم والبوفيهات والبقالات ومحطات الوقود والتموينات والمحلات ذات العلاقة بالصحة العامة، وذلك للتأكد من الحالة الصحية للعاملين بمنشآت الصحة العامة واستيفائهم للشروط الصحية، وسلامة المعروض من المواد الغذائية.

وأفاد بأن البلدية استعدت منذ وقت مبكر لاستقبال رمضان من خلال تكثيف وتشديد الرقابة الصحية على جميع المحلات العاملة في مجال الأغذية، والتأكد من سريان الشهادات الصحية للعاملين ورخص المحلات، والالتزام بالنظافة والشروط الصحية في المطاعم والبوفيهات والمواد الغذائية بأنواعها، وتشديد الرقابة على محلات الخضار والفواكه والباعة الجائلين والمخالفين.

وأفاد بأنه جرى تنفيذ أعمال صيانة للمتنزهات والحدائق العامة وصيانة الألعاب وتكثيف عمليات النظافة، وقص المسطحات؛ وزراعة الزهور الصيفية، إضافة إلى نظافة وصيانة الإنارة بالمداخل، وصيانة الشوارع الرئيسة والأحياء الداخلية، وإعادة ضبط توقيت الإنارة خلال رمضان.