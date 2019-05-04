مواطنة فخرية لقنصل المملكة في هيوستن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - هيوستن

كرم عمدة مدينة هيوستن الأمريكية رئيس مجلس البلدية في المدينة سيلسفتر تيرنر القنصل العام للمملكة في هيوستن السفير سلطان العنقري، ومنحه شهادة المواطنة الفخرية، وعينه سفيرا للنوايا الحسنة لمدينة هيوستن، نظير جهوده الدبلوماسية في سبيل تعزيز العلاقات السعودية الأمريكية.

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جاء ذلك خلال انعقاد إحدى جلسات المجلس البلدي بمدينة هيوستن، وعد هذا التكريم الأول من نوعه في تاريخ مجلس بلدية المدينة الذي يكرم فيه دبلوماسي أجنبي.

وأشاد تيرنر بعمق العلاقات السعودية الأمريكية في مختلف المجالات، وبالجهود الكبيرة التي بذلتها القنصلية لتعزيز ذلك الجانب ممثلة في القنصل العام العنقري خلال فترة خدمته، مثنيا على دور السعوديين المقيمين في هيوستن، ولا سيما الطلاب المبتعثين في دعم علاقات الصداقة.

ونوه بالدعم الكبير الذي قدمته المملكة لمدينة هيوستن أثناء وقوع إعصار «هارفي» عام 2017، حيث أسهم ذلك في تخفيف وقع الإعصار على السكان.