السعودية اليوم / وظائف شاغرة على مراتب عليا في جامعة الأمير سطام



السيح 29 شعبان 1440هـ الموافق 04 مايو 2019م واس

تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج غداً في استقبال طلبات المتقدمين لشغل عددٍ من الوظائف الإدارية الشاغرة للمراتب العليا بالمرتبتين الحادية عشر والثانية عشر في مقر الجامعة بمدينة السيح ، عن طريق النقل أو النقل بالترقية لمن تتوفر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية .

ودعت الجامعة الراغبين ممن تتوفر لديهم متطلبات الوظائف التقدم عن طريق الموقع الإلكتروني للتوظيف لعمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعة عبر الرابط : (http://jobs.psau.edu.sa) وتسجيل بياناتهم وإرفاق المستندات والوثائق المطلوبة وبيان الخدمات والخبرات العملية.

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09:22ت م

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