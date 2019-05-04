بالصور: سقوط جدار تحت الإنشاء يودي بحياة طفلة في العقيق

جدة - عمرو شويل العقيق - الخليج 365 - عايض آل ركبان:

أدى سقوط جدار منزل تحت الإنشاء إلى مصرع طفلة في السنة الثانية من العمر فيما أصيبتا شقيقتيها بإصابات خطيرة.

وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها “الخليج 365” فقد تبلغت غرفة العمليات بالدفاع المدني في تمام الساعه 10:56 من مساء أمس الجمعه الموافق 28/8/1440 من هيئة الهلال الاحمر عن سقوط جدار قصير بحي وقاده التابع لمحافظة العقيق.

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وأكد المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحه العقيد جمعان بن دايس الغامدي أنه وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمه للموقع وعند الوصول اتضح سقوط جدار تحت الانشاء بطول متر ونصف وارتفاع متر على 3 اطفال (بنات) مع وجود امرأه (والدة احد الاطفال) في موقع الحادث في حالة اغماء نتيجة مشاهدتها للحادث.

وأردف : تم اخراج الاطفال جميعاً وتقديم الاسعافات الاوليه للمرأه وللاطفال ونقلهم جميعا لمستشفى العقيق حيث اتضح وفاة طفله بعمر سنتين نسأل الله ان يجعلها شفيعتاً لوالديها وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان واصابتين متوسطه لطفلتين من عمر 3 الى 4 سنوات وتم خروج المرأه من المستشفى بعد تلقيها العلاج اللازم ولا زالت اجراءات التحقيق جاريه في الموقع لمعرفة ملابسات الحادث.

والدفاع المدني يهيب بجميع الإخوه المواطنين والمقيمين إلى متابعة اطفالهم والمحافظه عليهم من كافة الأخطار التي تحيط بهم والتأكد من سلامة الانشاءات المعماريه متمنياً للجميع السلامه الدائمه.