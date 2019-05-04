الان تتابع وفاة طفلتين سعوديتين في مستنقع مائي بالمدينة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل المدينة المنورة- الخليج 365 - عبد الله العازمي: توفيت طفلتين في مستنقع مائي بالمدينة المنورة، وباشرت فرق الدفاع المدني موقع الحادثة وبعد اخراج الجثث تم تسليم الموقع لجهة الاختصاص. Advertisements وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها “الخليج 365” فقد تبلغ مدني المدينة المنورة عصر أمس الجمعة عن سقوط طفلتين سعوديتين احداهما ٩ سنوات والاخرى ٧ سنوات بمستنقع مياه بطريق المطار. وقال متحدث الدفاع المدني بمنطقة المدينة العقيد خالد بن مبارك الجهني بأنه تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع وعند الوصول اتضح ان الحالة لسقوط طفلتين بمستنقع مياه تم اخراج حالة من قبل المتواجدين في الموقع وحالة آخرى عن طريق فرق الدفاع المدني تم نقلهما عن طريق الهلال الاحمر للمستشفى وتوفيتا لاحقا تم تسليم الموقع لجهة الاختصاص.

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