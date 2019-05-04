وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي بالأحساء

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أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر وظائف صحية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادات الدبلوم بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظة الأحساء.
وأبرز المركز، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
. مساعد أول توسيع الأسنان.
. مساعد مشارك طبيب الأسنان.
. مساعد توسيع الأسنان.
وأوضح المركز، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف..، وذلك بدءًا من تاريخ 2 مايو 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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