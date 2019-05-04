وظائف شاغرة للجنسين في هيئة الرقابة والتحقيق

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أعلنت هيئة الرقابة والتحقيق عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف في مجال الرقابة والتحقيق للرجال بالمرتبة السادسة، وللنساء بالمرتبة السادسة والثامنة، لمن تتوفر لديهم شروط شغلها والواردة في نظام الخدمة المدنية، وذلك وفق الوظائف والتخصصات التالية:

– وظائف الرجال بالمرتبة السادسة (محقق نظامي مساعد- مساعد محقق مالي- مساعد محقق إداري- مساعد مراقب إداري).

– وظائف النساء بالمرتبة السادسة (مساعد محقق إداري- مساعد مراقب إداري)، ويتطلب ذلك الحصول على درجة البكالوريوس في التخصصات (القانون- الأنظمة- الإدارة العامة- إدارة الأعمال- الحقوق- المحاسبة- إدارة مالية) وبتقدير لا يقل عن جيد جدًا.

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– وظائف النساء بالمرتبة الثامنة (مراقب إداري): درجة الماجستير في تخصص إدارة الأعمال بتقدير لا يقل عن جيد جدًا.

وأوضحت الهيئة أن على الراغبين والراغبات بالتقديم الدخول على أيقونة التوظيف بموقع الهيئة الإلكتروني (هنا)، خلال الفترة من تاريخ 1440/8/30هـ وحتى نهاية 1440/9/4هـ، ويلزم ذلك تحميل (صورة من المؤهلات العلمية- السجل الأكاديمي- صورة من الهوية الوطنية).

وللاستفسارات يرجى الاتصال على الرقم (0114052333) تحويلة (121).

ولمعرفة تفاصيل أكثر..، الدخول على الرابط التالي: (هنا)

