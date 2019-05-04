نمو السجلات التجارية المصدرة لنشاط المطاعم بنسبة 19 % خلال 2018

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حققت السجلات التجارية لنشاط المطاعم نموًّا بنسبة 19% خلال العام 2018؛ حيث بلغ عدد السجلات المصدرة 13501 سجل، مقابل 11290 سجلًا في عام 2017، فيما بلغ إجمالي السجلات التجارية القائمة لنشاط المطاعم 64,074 سجلًا.

وتصدرت منطقة مكة المكرمة قائمة أكثر المناطق في إصدار السجلات التجارية لنشاط المطاعم خلال العام 2018 بواقع 3,667 سجلًا، تلتها منطقة الرياض التي أصدر فيها 3,020 سجلًا، ثم المنطقة الشرقية بواقع 2,295 سجلًا لنشاط المطاعم.

وأوضحت الوزارة أن هذا النمو يأتي تزامنًا مع الإصلاحات والتحسينات التي خضع لها قطاع الأعمال خلال الفترة الماضية، وإجراءات تسهيل بدء النشاط التجاري التي عملت عليها الوزارة بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة..، وكذلك تم الربط مع عدد من الجهات الحكومية بحيث أتاحت إصدار السجل التجاري وملف العمل والتأمينات الاجتماعية وملف الزكاة والدخل والرخصة البلدية من خلال منصة إلكترونية واحدة، وتمكن الخدمة المستفيدين أيضًا من إصدار شهادة انتساب الغرفة التجارية بشكل إلكتروني، كما أن الخدمات الإلكترونية شملت إمكانية تعديل أو تجديد السجل التجاري عبر استخدام آلية التحقق الأمني مع وزارة الداخلية وخدمة “أبشر”.

كما أسهم مركز مراس الذي يقدم أكثر من (112) خدمة لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة ببدء ممارسة العمل التجاري.

