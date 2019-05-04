تناول «الجوز» باستمرار يقي من هذه الأمراض الخطيرة

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توصلت دراسة حديثة نشرت في عدد مايو من مجلة رابطة القلب الأمريكية أن الأشخاص الذين أدخلوا الجوز إلى نظامهم الغذائي كانوا أقل عرضة لارتفاع ضغط الدم والإصابة بأمراض القلب.

وقال بيني كريس إثرتون، أستاذ التغذية في جامعة بن ستيت: “أجرينا اختباراً على عدد من الأشخاص الذين أدخلوا الجوز إلى نظامهم الغذائي، وتبين بأن صحتهم القلبية كانت على أحسن ما يرام”.

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وأضاف كريس أن دهون أوميغا 3 النباتية الموجودة في الجوز تحتوي على حمض ألفا ليتولىنيك الذي يساعد في الوقاية من ارتفاع ضغط الدم.

وقد خضع 45 شخصاً يعانون من السمنة وزيادة الوزن، تتراوح أعمارهم بين 30 و65 عاماً؛ للدراسة حيث تم رصد حالتهم الصحية لمدة أشهر بعدما بدؤوا بتناول الجوز بشكل منتظم. وأظهرت النتائج انخفاضاً ملحوظاً في حالات ارتفاع ضغط الدم لدى نسبة كبيرة من المشاركين في الدراسة.

ونصح كريس بالتخفيف من تناول اللحوم الحمراء الدهنية ومنتجات الألبان كاملة الدسم..، وزيادة نسبة الجوز في النظام الغذائي للوقاية من أمراض القلب وضغط الدم، بحسب ما نقل موقع “يو بي آي” الإلكتروني.

