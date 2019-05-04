“الصحة” توجه نصائح لتجنب آثار الغبار.. أبرزها ضبط المكيفات على وضع إعادة التوزيع

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وجهت وزارة الصحة عدة نصائح لتجنب الآثار الناتجة عن الغبار وتجنب الإصابة بأمراض صحية في الرئة، وبعض الأعراض الأخرى مثل السعال خاصةً عند الأطفال وكبار السن.

وأوضحت وزارة الصحة في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها بـ”تويتر”، أن الوقاية من أضرار الغبار تتطلب وضع مكيفات المنزل على وضع إعادة التوزيع ” RECIRCULATE”، والتوجه إلى الطوارئ في حال عدم تحسن الحالة.

وشملت نصائح وزارة الصحة اتباع إرشادات المديرية العامة للدفاع المدني، الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بشأن الغبار، وتجنب الخروج أثناء العاصفة الرملية والبقاء في أماكن بها أجهزة تهوية جيدة، وكذلك إغلاق أي مصدر يدخل الهواء إلى المنزل.

وتضمنت النصائح ضرورة تغطية الأنف والفم عند الخروج والحذر الشديد أثناء قيادة المركبة..، وكذلك أخذ بخاخ الربو الإسعافي في حال وجود أعراض لمرضى الربو مثل ضيق التنفس أو صفير أو أي ألم في الصدر.