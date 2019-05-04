السعودية اليوم / الجمعية السعودية لداء السكري تطلق حملة "افحص سكرك" خلال شهر رمضان المبارك



جدة 29 شعبان 1440 هـ الموافق 04 مايو 2019 م واس

تطلق الجمعية

وأوضح رئيس الجمعية الدكتور عبد الرحمن الشيخ أن الحملة تفيد الصائمين من مرضى السكري وتقديم فحص السكري والتوعية بالمرض وتقديم المنشورات والنصائح التي يحتاجها الصائمون مشدداً على أهمية زيارة مريض السكري للطبيب قبل بداية شهر رمضان.

وأضاف": رغم أن أغلب مرضى السكري قادرون بمشيئة الله على الصيام بأمان، إلا ان هناك بعض الحالات تنصح بعدم الصيام، لمن يعانون من عدم انتظام سكر الدم، هبوط السكر المتكرر، أو الهبوط غير المصحوب بأعراض، والإصابة بمضاعفات السكري، كالتأثير على النظر أو القلب أو الكلى، حدوث الحماض الكيتوني لمرضى السكري "النوع الأول"، أو ارتفاع السكر الشديد لدى مرضى السكري النوع الثاني خلال الأشهر الثلاثة التي تسبق شهر رمضان، ومن هنا تأتي أهمية زيارة الحملة والتعرف على رأي الطبيب قبل بدء الصيام".

// انتهى //

07:42ت م

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جدة 29 شعبان 1440 هـ الموافق 04 مايو 2019 م واستطلق الجمعية السعودية لداء السكري مع إطلالة شهر رمضان المبارك فعاليات حملة "افحص سكرك" التي ستقدم خدماتها مجاناً في المراكز التجارية والتجمعات السكنية بمختلف مدن المملكة، بهدف الكشف المبكر عن المرض والتوعية بمضاعفاته والتعرف على طرق التعايش معه خلال الشهر الفضيل للمواطنين والمقيمين من جميع الفئات والأعمار .وأوضح رئيس الجمعية الدكتور عبد الرحمن الشيخ أن الحملة تفيد الصائمين من مرضى السكري وتقديم فحص السكري والتوعية بالمرض وتقديم المنشورات والنصائح التي يحتاجها الصائمون مشدداً على أهمية زيارة مريض السكري للطبيب قبل بداية شهر رمضان.وأضاف": رغم أن أغلب مرضى السكري قادرون بمشيئة الله على الصيام بأمان، إلا ان هناك بعض الحالات تنصح بعدم الصيام، لمن يعانون من عدم انتظام سكر الدم، هبوط السكر المتكرر، أو الهبوط غير المصحوب بأعراض، والإصابة بمضاعفات السكري، كالتأثير على النظر أو القلب أو الكلى، حدوث الحماض الكيتوني لمرضى السكري "النوع الأول"، أو ارتفاع السكر الشديد لدى مرضى السكري النوع الثاني خلال الأشهر الثلاثة التي تسبق شهر رمضان، ومن هنا تأتي أهمية زيارة الحملة والتعرف على رأي الطبيب قبل بدء الصيام".// انتهى //07:42ت م0011

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