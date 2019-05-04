سياسي / اهتمامات الصحف الليبية



طرابلس 29 شعبان 1440 هـ الموافق 04 مايو 2019 م واس

أبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم ترحيب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بموقف النواب الذين اجتمعوا في طرابلس، مبينًا أن موقف هؤلاء النواب واجب وإدراك حقيقي لمعنى المسؤولية.

و أشارت إلى جهود حكومة الوفاق والمنظمات الدولية لدعم كافة الأسر والأشخاص والذي فاق 50 ألف نازح في أماكن آمنة وتوفير كافة متطلبات الحياة لتلك الأسر مع حلول شهر رمضان المبارك بعد أن تركوا منازلهم بسبب الاشتباكات، مبينة جهود لجنة الأزمة الرئيسية وفروعها في عدة بلديات لإغاثة هؤلاء النازحين .

و تناولت تصاعد الاشتباكات بين قوات الجيش وقوات حكومة الوفاق في ضواحي طرابلس وخاصة في منطقة السبيعة والعزيزية، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة القتلى إلى 392 قتيلاً و1936 جريحا ونزوح أكثر من 50 ألف شخص من مناطق القتال، وتدمير البنية التحتية وتضرر شبكات الكهرباء وممتلكات المواطنين.

و تطرقت إلى جهود المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، مع نائب رئيس لجنة الطوارئ عثمان عبد الجليل، والتنسيق لتلبية الاحتياجات العاجلة للمدنيين المحاصرين في العاصمة طرابلس مؤكدين أن المشايخ والحكماء طلبوا دعم الأمم المتحدة الكامل لمساعدة المدنيين المتضررين من القتال.

و بينت تصريحات مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة أن الصحفيين الليبيين يواجهون تهديدات متزايدة وأعمال عنف، مشيدًا بـ"الصحفيين الشجعان الذين يعملون في ظروف بالغة الصعوبة في ليبيا رغم تزايد أعمال التخويف والعنف، داعيًا إلى ضرورة حماية الصحفيين مثلهم مثل جميع المدنيين".

و نقلت صحف ليبيا تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اتصاله مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبى كونتي، دعم مصر لمختلف الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية، وفقًا لمبادئ الموقف المصري المتمسك بوحدة أراضي ليبيا، ودعم مؤسساتها الوطنية، واحترام إرادة شعبها، وبما يساهم في عودة الاستقرار والأمن إلى منطقة الشرق الأوسط.

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07:31ت م

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