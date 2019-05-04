طقس اليوم: هطول أمطار رعدية في 7 مناطق بالمملكة

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على مناطق الجوف والحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

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في حين ما تزال فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق الرياض والشرقية والقصيم وكذلك على مرتفعات عسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الشرقية من تلك المناطق.

و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-32 كم/ساعة على الجزء الأوسط والشمالي و تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-36 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، و حالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.