السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت



الرياض 29 شعبان 1440 هـ الموافق 04 مايو 2019 م واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - نشاطًا في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على مناطق الجوف والحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين ما تزال فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق الرياض، الشرقية ، القصيم، وكذلك على مرتفعات عسير ، الباحة ، مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والأجزاء الشرقية من تلك المناطق.

و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-32 كم/ساعة على الجزء الأوسط والشمالي و تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-36 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، و حالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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