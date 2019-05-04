شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر لـ الخليج 365 : افتتاح فروع للصلح الجنائي في المناطق.. قريبا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الداني (جدة)

علمت "الخليج 365" من مصادر موثوق بها أن النيابة العامة تعتزم افتتاح فروع للصلح الجنائي في كافة مناطق المملكة بعد نجاح التجربة المبدئية وذلك سعيا منها لمعالجة القضايا الأسرية وديا قبل وصولها إلى المحاكم والتخفيف عنها، فضلا عن منع تفاقم القضايا وتعقدها. وأفادت المصادر أن هذا المشروع يحظى بمتابعة مباشرة من النائب العام، عطفا على أهميته والنتائج الكبيرة التي حققها في وقت سابق.

وفي إطار التحضير لهذا المشروع سعت النيابة العامة في تدريب المكلفين بهذه المهمات على مهارات وإجراءات الصلح الجنائي عبر برامج متخصصة نفذتها اللجنة الإشرافية على وحدات الصلح الجنائي بالتعاون مع الإدارة العامة للتطوير في النيابة العامة.

وعقدت النيابة آخر برامجها التدريبية في منطقة القصيم بمشاركة نحو 26 عضوا من النيابة العامة ومسؤولي وحدات الحماية الاجتماعية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى المختصين الاجتماعيين المكلفين في وحدة الصلح الجنائي بفرع المنطقة. وأكد رئيس فرع النيابة بمنطقة القصيم الشيخ مساعد السيف أهمية مشروع الصلح الجنائي في النيابة العامة والآثار المترتبة عليه من تخفيف التقاضي والمحافظة على استقرار الأسرة والفرد، مثمنا ما تلقاه فروع النيابة العامة بشكل عام وفرع النيابة بالمنطقة بشكل خاص من الاهتمام والدعم من قبل النائب العام.