«البلدية»: السماح بإقامة المسالخ على الأراضي الخاصة

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جدة - خالد شويل - بشير الزويمل (حائل) وجه وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي بالسماح بإقامة المسالخ من قبل القطاع الأهلي الخاص على الأراضي الخاصة، وفق الضوابط الفنية، تحت إشراف مباشر من قبل الأمانات والبلديات، وذلك بعد أن كانت إقامتها محصورة على مواقع تملكها البلديات. وقال القصبي في تعميم وجهه للأمانات والبلديات - اطلعت عليه "الخليج 365" -:«بعد أن تبين مع توسع المدن وزيادة عدد السكان الحاجة الماسة إلى مزيد من المسالخ، التي تؤدي دوراً مهماً في الحفاظ على الصحة العامة وصحة البيئة، ولأهمية مشاركة القطاع الخاص في إقامة مثل هذه المشاريع تحت إشراف مباشر من الأمانات والبلديات، فإننا نرغب إليكم السماح للقطاع الأهلي بإقامة مسالخ على أراض خاصة، وفق الضوابط الفنية للمسالخ الأهلية واللائحة التنفيذية لفحص اللحوم».

وجه وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي بالسماح بإقامة المسالخ من قبل القطاع الأهلي الخاص على الأراضي الخاصة، وفق الضوابط الفنية، تحت إشراف مباشر من قبل الأمانات والبلديات، وذلك بعد أن كانت إقامتها محصورة على مواقع تملكها البلديات. وقال القصبي في تعميم وجهه للأمانات والبلديات - اطلعت عليه "الخليج 365" -:«بعد أن تبين مع توسع المدن وزيادة عدد السكان الحاجة الماسة إلى مزيد من المسالخ، التي تؤدي دوراً مهماً في الحفاظ على الصحة العامة وصحة البيئة، ولأهمية مشاركة القطاع الخاص في إقامة مثل هذه المشاريع تحت إشراف مباشر من الأمانات والبلديات، فإننا نرغب إليكم السماح للقطاع الأهلي بإقامة مسالخ على أراض خاصة، وفق الضوابط الفنية للمسالخ الأهلية واللائحة التنفيذية لفحص اللحوم».

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