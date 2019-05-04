شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الطائف: القبول في «تجسير التقنية».. 14 رمضان والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف)أعلنت جامعة الطائف أمس (الجمعة)، مواعيد القبول للعام الجامعي 1440/ 1441، موضحة أن بوابة القبول ستفتح لاستقبال طلبات تجسير الكلية التقنية اعتباراً من الأحد 14 رمضان حتى السبت 20 من الشهر ذاته، فيما ستعلن نتائج التجسير الخميس 17 شوال.
وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور وصل الله السواط، أن فتح القبول للبكالوريوس، ودبلوم المجتمع، والمنح الداخلية للطلبة المقيمين، سيكون الأربعاء 9 شوال حتى السبت 26 منه، وسيتم إعلان نتائج المقبولين الأربعاء 7 ذي القعدة حتى الأحد 11 منه.
ولفت الدكتور السواط إلى أنه سيتم إعلان نتائج ترقية القبول الخميس 15 ذي القعدة، وأن التقديم على المقاعد الشاغرة سيستمر من الاثنين 19 ذي القعدة حتى الأربعاء 21 من الشهر نفسه. وأكد أنه سيتم فتح التحويل الخارجي الاثنين 27 ذي القعدة حتى الأربعاء 4 ذي الحجة.
وأشار إلى أنه سيتم تسجيل الجداول للطلبة المقبولين (المستجدين) ابتداءً من الأربعاء 20 ذي الحجة حتى الاثنين 25 من الشهر نفسه، لتنطلق الدراسة الأحد 2 محرم 1441.
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