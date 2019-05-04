شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة: تطبيق «الذكية» في 300 مسجد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة) Okaz_online

استكمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة المدينة المنورة نظام المساجد الذكية، الذي يهدف إلى توظيف تقنية المعلومات واستخدام أحدث الأنظمة الرقمية في رفع مستوى الأداء في مراقبة المساجد، ومتابعة العمليات الرقابية بسرعة وبدقة أكبر.

وأوضح مدير المشروع المهندس عبدالرحمن الشهري أنه سيتم خلال الأسابيع القادمة الانتهاء من خطة تفعيل النظام لـ 300 مسجد، وصولا لتغطية كامل المساجد التي تجاوز عددها 1700 مسجد.

وبين أن المشروع يعمل على خلق منصة ذكية ومتطورة تتيح للمصلين والمأمومين إمكانية إرسال ملاحظاتهم أو مرئياتهم، وإمكانية إرفاق فيديو أو صورة أو مقطع صوتي للبلاغ بشكل سريع ومرن عبر أجهزتهم الذكية، من خلال لوحة بيانات ذكيّة مشفرة باستخدام رمز الاستجابة السريع (QR)، الذي يعتبر من أحدث أنظمة التشفير السريع للبيانات.

من جهته، أكد مدير فرع الوزارة قيس المعيقلي، أن الفرع اعتمد النظام لجامع قباء والجوامع الخمسة الكبيرة، وسيكون هذا النظام مبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى فروع الوزارة، وتهدف إلى نقل إجراءات مراقبة وخدمة المساجد وجودة الأداء إلى مستوى آخر من الإجراءات التنظيمية الحديثة وخلق منصة مجتمعية ذكية للمجتمع في تطوير المساجد بشكل أكثر دقة ومرونة.