سفارة المملكة بواشنطن: تواصلنا مع مصاب «كارولينا» لتسهيل إجراءات علاجه

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (واشنطن) أكدت سفارة المملكة في واشنطن أمس (الجمعة)، مباشرتها حادثة إطلاق النار في جامعة نورث كارولينا التي أصيب فيها المواطن رامي بن رياض محمد آل رمضان الثلاثاء الماضي فور علمها بوقوع الحادثة. وقالت السفارة في بيان لها، إنها باشرت حادثة إطلاق النار في جامعة نورث كارولينا، التي أصيب فيها المواطن رامي بن رياض بن محمد آل رمضان، وذلك الثلاثاء 30 أبريل 2019. وأشارت إلى أنها فور علمها بوقوع الحادث تواصلت مع الطالب المصاب في المستشفى للاطمئنان عليه، وتسهيل جميع الإجراءات المتعلقة بعلاجه، مؤكدةً أنها ستستمر في متابعة حالته، وتقديم جميع المساعدات اللازمة له، والتأكد من سلامته. وبينت أنها تواصلت مع الجهات الرسمية التي أعلنت القبض على المعتدي.

أكدت سفارة المملكة في واشنطن أمس (الجمعة)، مباشرتها حادثة إطلاق النار في جامعة نورث كارولينا التي أصيب فيها المواطن رامي بن رياض محمد آل رمضان الثلاثاء الماضي فور علمها بوقوع الحادثة. وقالت السفارة في بيان لها، إنها باشرت حادثة إطلاق النار في جامعة نورث كارولينا، التي أصيب فيها المواطن رامي بن رياض بن محمد آل رمضان، وذلك الثلاثاء 30 أبريل 2019. وأشارت إلى أنها فور علمها بوقوع الحادث تواصلت مع الطالب المصاب في المستشفى للاطمئنان عليه، وتسهيل جميع الإجراءات المتعلقة بعلاجه، مؤكدةً أنها ستستمر في متابعة حالته، وتقديم جميع المساعدات اللازمة له، والتأكد من سلامته. وبينت أنها تواصلت مع الجهات الرسمية التي أعلنت القبض على المعتدي.

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