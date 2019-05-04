الباحة: تخريج 53 متدرباً من نزلاء السجون

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الباحة) شهد مدير السجون بمنطقة الباحة العقيد معيض القحطاني أمس، تخريج 53 متدرباً من نزلاء الإدارة العامة للسجن بالمنطقة، بحضور المدير العام للتدريب التقني والمهني بالباحة مرعي القرني. وأوضح وكيل معهد التدريب بالسجن عبدالله حامد الحوالي، أن برامج التدريب المقدمة للنزلاء شملت عددا من التخصصات المهنية التي ستسهم في إعداد نزلاء السجون وتأهيلهم للعمل بعد انتهاء محكومياتهم وخروجهم من السجن. وفي ختام حفل التخريج كرّم مدير السجون بمنطقة الباحة المتدربين الخريجين، والمتميزين من النزلاء والمدربين والعاملين.

شهد مدير السجون بمنطقة الباحة العقيد معيض القحطاني أمس، تخريج 53 متدرباً من نزلاء الإدارة العامة للسجن بالمنطقة، بحضور المدير العام للتدريب التقني والمهني بالباحة مرعي القرني. وأوضح وكيل معهد التدريب بالسجن عبدالله حامد الحوالي، أن برامج التدريب المقدمة للنزلاء شملت عددا من التخصصات المهنية التي ستسهم في إعداد نزلاء السجون وتأهيلهم للعمل بعد انتهاء محكومياتهم وخروجهم من السجن. وفي ختام حفل التخريج كرّم مدير السجون بمنطقة الباحة المتدربين الخريجين، والمتميزين من النزلاء والمدربين والعاملين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.