حقيقة وفاة حيزان الفهيدي الحربي صاحب اعجب قصة في بر والدته

أعلن يوم الجمعة 3 مايو 2019، عن وفاة حيزان الحربي "الفهيدي" من محافظة الأسياح، وهو صاحب أعجب قصة في بر والدته بالمملكة العربية السعودية.

من هو حيزان الفهيدي

حيزان الفهيدي أو الحربي، هو مواطن سعودي، تعتبر قصته من أغرب القصص، ربما في تاريخ المحاكم السعودية، حيث جرت بينته وشقيقه حول أيهما يبر والدته أكثر.

المحاكمة التي بكى لها حيزان فبكى منها كل من سمع عنها وتناولها خطباء المساجد على المنابر جاعلين منها مضرب مثل للبر الحقيقي والتضحية الصادقة.

كانت الخصومة بين حيزان وشقيقه الوحيد. لم يكن مصدر خلافهم على مال أو عقار كانا يتنازعان على بقايا امرأة لا يتجاوز وزنها الحقيقي 20 كيلو جراما هي والدتهم المسنة التي لاتملك في هذه الدنيا سوى خاتم من النحاس في أصبع يدها.

كانت المرأة في رعاية ابنها الأكبر حيزان الذي كان يعيش وحيدا وعندما تقدمت به السن جاء شقيقه الآخر الذي يسكن مدينة أخرى ليأخذها حتى تعيش مع أسرته ويوفر لها الخدمة والرعاية المطلوبة.

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رفض حيزان بحجة انه لا زال قادرا على ذلك وان شيئا لا ينقصها. اشتد بينهما الخلاف الذي وصل في نهايته الى باب مسدود استدعى تدخل المحكمة الشرعية لفض النزاع قالها حيزان في حينها (بيني وبينك حكم الله ياغالب) يقصد شقيقه.

توجها بعدها لمحكمة الاسياح لتتوالى الجلسات وتتحول الى قضية رأي عام على مستوى المحافظة (أيهما يفوز بالرعاية) وعندما لم يصلا إلى حل عن طريق تقارب وجهات النظر طلب القاضي إحضارها للمحكمة لتحسم الأمر وتختار بنفسها من تريد.

في الجلسة المحددة جاءا بها يتناوبان حملها في كرتون وكأنها طائر نزع ريشه ووضعت أمام القاضي الذي وجه لها سؤالا لاتزال هي رغم تقدمها بالعمر تدرك كل أبعاده. أيهما تختارين يا أم حيزان..؟

لم تكن الإجابة أفضل من كل محاولات تقريب وجهات النظر.. نظرت إليهما وأشارت إلى حيزان قالت هذا (عيني هاذي) (وذاك عيني تلك) ليس عندي غير هذا يا صاحب الفضيلة.

وحكم القاضي أخيرا بين الشقيقين، وفق مصلحتهما، حيث تؤخذ من حيزان إلى منزل شقيقه.

وفي ذلك اليوم بكى حيزان حتى اعتقد انه لم يبق من دموع تغسل بقايا حزنه وبكى لبكائه شقيقه وخرجا يتناوبان حملها إلى السيارة التي ستقلها الى مكان سكنها.