فضيحة تركي ال شيخ تشعل مواقع التواصل في السعودية - شاهد

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، يوم السبت، محادثة مصورة للمستشار تركي آل شيخ مع أحد الشخصيات المسؤولة حول شبهات بوجود تلاعب في الدوري السعودي لكرة القدم لصالح نادي النصر.

وجاء في بداية المحادثة، شخص بكتب للمستشار تركي ال شيخ : "غريب منك بو ناصر، خليت الشباب يوافقون على إقالة محمد!!".

ورد تركي ال شيخ قائلا : "اعتقد خلاص كذا كفاية، الجمهور بدأ يتأكد ان فيه تلاعبات، لكن الموافقة جت تسكتهم شوي"، فيما كتب الآخر : "على الأقل إلى نهاية الدوري عشان كل شي يكون تمام ولا انت قصرت".

ثم رد عليه تركي آل شيخ : "والله سويت كل شي اقدر علي، ومحمد زعلان علي براضيه"، قبل أن يختتم الأخير المحاثة : "بصير خير".

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يشار إلى أن جماهير نادي الهلال السعودي، شنت هجوما واسعا على المستشار تركي آل شيخ، مسؤول هيئة الرياضة في المملكة سابقا، متهمة إياه بعدم منح فريقه أي مكافآت أو أموال.

وكتبت صفحة أخبار الهلال عبر (تويتر): الهلال لم يستلم مكافأة الدوري الموسم الماضي ولم يستلم مبلغ ادعم ناديك كاملاً وكذلك لم يستلم جائزة المسؤولية الإجتماعية (250 الف ريال) وكذلك جائزة افضل مدافع لياسر الشهراني (150 الف ريال).