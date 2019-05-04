السعودية اليوم / كوريا الشمالية تطلق صاروخًا قصير المدى



سيئول 28 شعبان 1440 هـ الموافق 03 مايو 2019 م واس

أعلنت وكالة يونهاب نقلاً عن رئاسة أركان القوات المسلحة الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا قصير المدى من مدينة ونسان على الساحل الشرقي صوب الشرق اليوم.

ونقلت الوكالة عن رئاسة الأركان قولها إن السلطات الكورية والأمريكية تحلل تفاصيل الصاروخ الذي أًطلق في الساعة التاسعة صباحا تقريبًا بتوقيت سيئول.

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04:12ت م

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