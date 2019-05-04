120 سيدة يتسلمن رخص قيادة بالقصيم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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منحت مدرسة جامعة القصيم لتعليم القيادة وفي أقل من شهرين منذ افتتاحها 120 مستفيدة رخصة قيادة السيارة، بعد خضوعهن لبرنامج تدريبي بمعدل 30 ساعة تدريبية استطعن من خلالها اجتياز كافة الاختبارات النظرية والعملية.

وهنأت مديرة مدرسة جامعة القصيم لتعليم القيادة، رقية الصقية جميع المتدربات الحاصلات على رخصة السياقة، وقالت» نفتخر بأن المدرسة كان لها بصمة في التدريب، والتوعية، والسلوك النموذجي لقيادة آمنة وأثر واضح في حياة كل قائدة مركبة».

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بدورهن، عبرت الحاصلات على رخصة السياقة عن بالغ شكرهن لجامعة القصيم التي منحتهن فرصة التعلم، حيث أشادت سهام الحامد إحدى الحاصلات على الرخصة بإمكانيات المدرسة، والخدمات الكبيرة المقدمة للمتدربات، بالإضافة إلى التعامل الراقي الذي واجهته طيلة أيام تدريبها.

من جهتها أبدت المتدربة حنان الحربي التي تعمل طبيبة أسنان سعادتها بالحصول على الرخصة، وقالت» أفخر بحصولي على الرخصة من مدرسة جامعة القصيم لتعليم القيادة التي عشت بها تجربة جميلة من روعة المكان، وكفاءة المدربات، والتعامل الرائع من الطاقم الإداري المتمكن».

وشكرت المتدربة فاطمة النفيسي من الرياض مدرسة جامعة القصيم لتعليم القيادة، وقالت إن المدرسة تميزت كثيرا من خلال اهتمامها بالمتدربات وتخريجهن بوقت قياسي، إضافة إلى المستوى المميز الذي حظيت به المدربات.