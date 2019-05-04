رياضي / نائب أمير القصيم : تشريف خادم الحرمين الشريفين للنهائي تتويج للرياضة والرياضيين في مملكتنا الغالية



بريدة 28 شعبان 1440 هـ الموافق 03 مايو 2019 م واس

رفع صاحب السمو الملكي نائب أمير منطقة القصيم الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز ،لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله - أجل وأسمى آيات الشكر والامتنان على رعايته الكريمة – أيده الله - لنهائي كأس الملك سلمان بن عبدالعزيز ليلة أمس الخميس بين فريقي التعاون والاتحاد.

وأكد سموه أن الرعاية الملكية الكريمة هي بمثابة التتويج الحقيقي للشباب وللرياضة في مملكتنا الغالية، لافتًا النظر إلى أن أبناء هذا الوطن يجدون كل عناية واهتمام من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير

واختتم سمو نائب أمير منطقة القصيم حديثه بتقديم التهنئة وخالص التبريكات لسمو أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز ولمنسوبي النادي ولأهالي المنطقة كافة، على حصول فريق نادي التعاون على الكأس الغالية؛ مؤكدًا أن

// انتهى //

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بريدة 28 شعبان 1440 هـ الموافق 03 مايو 2019 م واسرفع صاحب السمو الملكي نائب أمير منطقة القصيم الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز ،لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله - أجل وأسمى آيات الشكر والامتنان على رعايته الكريمة – أيده الله - لنهائي كأس الملك سلمان بن عبدالعزيز ليلة أمس الخميس بين فريقي التعاون والاتحاد.وأكد سموه أن الرعاية الملكية الكريمة هي بمثابة التتويج الحقيقي للشباب وللرياضة في مملكتنا الغالية، لافتًا النظر إلى أن أبناء هذا الوطن يجدون كل عناية واهتمام من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – حيث كان لهذه العناية الأبوية الحانية والدعم اللا محدود الذي تلقاه الرياضة السعودية دور كبير في رفع مستوى المسابقات السعودية بإشراف وبمتابعة سمو رئيس هيئة الرياضة صاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.واختتم سمو نائب أمير منطقة القصيم حديثه بتقديم التهنئة وخالص التبريكات لسمو أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز ولمنسوبي النادي ولأهالي المنطقة كافة، على حصول فريق نادي التعاون على الكأس الغالية؛ مؤكدًا أن رياضة القصيم في ظل حرص سموه واهتمامه -رعاه الله - حققت العديد من الإنجازات المشرفة لتكمل منظومة العمل الذي يلقاه قطاع الرياضة والشباب في مملكتنا الحبيبة.// انتهى //03:01ت م0158

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