شكرا لقرائتكم خبر عن ريما بنت بندر تطمئن على صحة الطالب المصاب في نورث كارولينا هاتفياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ​​​​​​​"الخليج 365" (جدة)

أجرت سفيرة المملكة في واشنطن الأميرة ريما بنت بندر اتصالاً هاتفيا بالطالب رامي آل رمضان وذلك للإطمئنان عليه بعد إصابته في حادثة إطلاق نار في جامعة نورث كارولينا، مؤكدةً أنه يتمتع بصحة جيدة ولله الحمد.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أجريت صباح اليوم اتصالا هاتفيا بالطالب رامي آل رمضان للإطمئنان عليه بعد إصابته في حادثة إطلاق نار، و هو بصحة جيدة ولله الحمد. نسأل الله أن يحفظ الجميع من أي مكروه».

الجدير بالذكر أن سفارة المملكة في واشنطن باشرت حادثة إطلاق النار في جامعة نورث كارولينا فور علمها بوقوع الحادث وتواصلت مع الطالب المصاب في المستشفى للاطمئنان عليه، وتسهيل جميع الإجراءات المتعلقة بعلاجه، مؤكدةً أنها ستستمر في متابعة حالته، وتقديم جميع المساعدات اللازمة له، والتأكد من سلامته. وبينت أنها تواصلت مع الجهات الرسمية التي أعلنت القبض على المعتدي.